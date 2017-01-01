Велике парі: Сорос поставив півмільярда доларів на крах Трампа

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Джордж Сорос

Зараз спостерігається дуже велика невпевненість, а вона - ворог довгострокових інвестицій, - інвестор

Американський інвестор Джордж Сорос не обмежується критикою нового президента США - він поставив гроші на крах Трампа, повідомляє німецький таблоїд Bild.

Сорос, як ідеться в матеріалі, «поставив майже півмільярда доларів на падіння акцій тих компаній, які в даний отримують вигоду від політики Трампа, в першу чергу, це американські нафтові компанії».

«Ринки мріяли про менше регулювання і податки при Трампі, і поки що вони його звеличують. Але врешті-решт реальність наздожене ринки, і результат буде не самий хороший, - стверджує Сорос. - Зараз дуже велика невпевненість, а вона - ворог довгострокових інвестицій» .

З Соросом згодні і в інвестиційній компанії BlackRock, де також пророкують похмуре майбутнє для фінансових ринків при президенті Трампі. «Я бачу, як насуваються темні хмари», - каже глава BlackRock Ларрі Фінк. За його словами, в даний час економічна ситуація в США переживає спад, і причина цього - намір Трампа знизити податки. У нинішніх обставинах ці плани можуть бути реалізовані лише в 2018 році, а до тих пір «інвестори будуть скуті в прийнятті рішень». Певну роль відіграє і неясність з приводу майбутнього світової торгівлі на тлі нових переговорів по NAFTA з Мексикою і Канадою.

Сорос виступив з критикою Трампа в той же день, коли той вступив на посаду. Сорос заявив в бесіді з журналістом Bloomberg TV, що Трамп є «протилежністю відкритого суспільства, і він буде і далі розколювати суспільство».