Великі відділення «Укрпошти» з травня працюватимуть без обідньої перерви

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Сьогодні без обідньої перерви працює 317 відділень у великих містах України

З 1 травня 500 відділень компанії працюватимуть без обідньої перерви. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«Для зручності клієнтів до травня 2017 року у всіх великих містах країни відділення Укрпошти, які мають три та більше вікна, будуть переведені на режим роботи без обідньої перерви, – коментує перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський. – Таким чином ми зможемо не тільки підвищити якість обслуговування (адже часто споживачам зручно скористатися нашими послугами саме в обід) та відпрацювати нові стандарти, але й збільшити обсяги бізнесу. При цьому, наші співробітники працюватимуть за плинним графіком і, як і раніше, матимуть повноцінну перерву».

Днями, рішення про доповнення переліку відділень, які працюватимуть без обідніх перерв, ухвалили Львівська, Харківська та Одеська дирекції Укрпошти. Київська дирекція почне працювати за новим розкладом з квітня. Також відповідне рішення очікується від Дніпропетровської дирекції.

На сьогодні, в Одесі без обідньої перерви функціонує 54 відділення, у Львові – 11 відділень, у Харкові – 42 відділення, в Дніпрі – 11, у Києві – 8, в інших містах обласного значення – 191 відділення. До 1 травня планується оновити графіки ще 11 відділень у Львові, 11 відділень у Харкові. У Києві за новим графіком працюватимуть 103 відділення поштового зв’язку. У решті міст обласного значення без обідньої перерви будуть працювати ще 35 відділень.

Нагадаємо, що державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» ініціює підвищення тарифів на доставку друкованих видань від 53,8% для регіональних до 65,5% для загальнодержавних видань. Також підприємство планує у 2017-2018 роках закупити 200-250 електромобілів для доставки пошти.