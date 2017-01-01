Великий американський грантодавець зупинив співпрацю з НАЗК
- Сьогодні, 20:40
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USAID припинив співпрацю з НАЗК через правки до закону про е-декларування
Один з членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.
Про це на він написав на своїй сторінці в Facebook.
Рябошапка припустив, що USAID припинив співпрацю з НАЗК через правки до декларування.
«Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК», - написав Рябошапка.
Як відомо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону «Про протидію корупції», згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
Напередодні на зустрічі з представниками громадських організацій Порошенко заявив, що мусить підписати законопроект через необхідність врахування інтересів військовослужбовців.
Водночас президент підтримав необхідність створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів Ради для узгодження змін до відповідного закону.
З протестами щодо схваленого Києвом законодавства публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.
USAID - Агентство США з міжнародного розвитку - працює в Україні з 1992 року, надаючи допомогу в таких сферах як економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров'я, соціальний сектор.