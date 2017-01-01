Великобританія затримала сімох українців за нелегальний перетин кордону

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Фото: Госновости

Українське посольство підтвердило інформацію про затриманих громадян

У Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії затримані сім громадян України за нелегальний перетин кордону. Про це повідомляє Посольство України у Великій Британії в Twitter.

«Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня в районі міста Орфорд сімох громадян України під час нелегального перетину кордону Великобританії», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські дипломати продовжують вживати заходи для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про сімох, ймовірно, громадян України, яких затримали за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта, передає УНІАН.