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    Великобританія затримала сімох українців за нелегальний перетин кордону

    • Сьогодні, 15:18
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    Фото: Госновости

    Українське посольство підтвердило інформацію про затриманих громадян

    У Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії затримані сім громадян України за нелегальний перетин кордону. Про це повідомляє Посольство України у Великій Британії в Twitter.

    «Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня в районі міста Орфорд сімох громадян України під час нелегального перетину кордону Великобританії», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що українські дипломати продовжують вживати заходи для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.

    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про сімох, ймовірно, громадян України, яких затримали за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта, передає УНІАН.

    Великобританія
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