  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Великдень: історія, традиції та симулякри сьогодення

    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка

    Учасники прес-конференції говоритимуть про історію свята Великодня

    Сьогодні, 14 квітня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему «Великдень: історія, традиції та симулякри сьогодення» 

    Запрошені гості: 

    Наталка Лещенко, кафедра фольклористики Київського національного університету ім. Шевченка, 

    Руслан Павлюк, кафедра фольклористики Київського національного університету ім. Шевченка.

    Учасники прес-конференції говоритимуть про історію свята Великодня, його традиції та навіщо сьогодні створюють симулякри, коли декоровані яйця називають писанками.

    Трансляцію можна подивитись тут:

    Читайте також
    історія свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ