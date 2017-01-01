Великдень: історія, традиції та симулякри сьогодення
- Сьогодні, 10:58
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Учасники прес-конференції говоритимуть про історію свята Великодня
Сьогодні, 14 квітня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему «Великдень: історія, традиції та симулякри сьогодення»
Запрошені гості:
Наталка Лещенко, кафедра фольклористики Київського національного університету ім. Шевченка,
Руслан Павлюк, кафедра фольклористики Київського національного університету ім. Шевченка.
Учасники прес-конференції говоритимуть про історію свята Великодня, його традиції та навіщо сьогодні створюють симулякри, коли декоровані яйця називають писанками.
Трансляцію можна подивитись тут: