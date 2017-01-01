Велику схованку боєприпасів на Запоріжжі облаштували військові, - СБУ

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Склад був залишений військовими без охорони, договір на його використання не укладався

Зброя та боєприпаси, які СБУ виявила на Запоріжжі, були в бойовому стані та зберігалися на складі військової частини без будь-яких документів і навіть без охорони.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Під час перевірки зберігання боєприпасів у військовій частині (с. Широке) виявили засоби ураження, що зберігалися на складі без документів. Склад був залишений військовими без охорони, договір на його використання не укладався. Керівництво батальйону, відповідальне за зберігання цих боєприпасів, досі не надало правоохоронцям нібито існуючий акт на утилізацію», - повідомили в СБУ.

У спецслужбі наголосили, що зброя та боєприпаси, начебто призначені до списання, насправді були неушкодженими та в заводській упаковці.

«Міни та гранати зберігалися у спеціальних ящиках, набої знаходилися у невідкритих цинках, майже половина гранатометів та пострілів до них також зберігалася у заводській упаковці, зброя ‒ без наявних ознак пошкодження», - зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що в одному з ангарів запорізького підприємства зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин.