Верховна Рада може ввести покарання за відмову блокувати російські сайти

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Заборонені в Україні сайти

Закон, який передбачатиме покарання провайдерів

Верховна Рада може ухвалити закон, який передбачатиме покарання провайдерів за відмову блокувати заборонені в Україні російські сайти.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, такий законопроект зараз розробляє народний депутат Антон Геращенко. Наразі українське законодавство не передбачає відповідальності за відмову блокувати сайти.

«Мова йде про законодавство, якщо воно буде передбачати відповідальність за невиконання цього рішення, то воно буде. Щоб говорити взагалі про таку відповідальність, треба внести певні законодавчі зміни, можливо вони будуть внесені досить оперативно», - сказав Артем Шевченко.

Як повідомляв «Главком», президент Петро Порошенко впевнений у правильності припинення роботи в Україні російських соцмереж. «Без підконтрольних КДБ-ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити», - каже він.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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