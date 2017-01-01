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    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю

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    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю

    Парубій перебуває в Італії з дводенним візитом

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та голова Палати депутатів Італії Лаура Болдріні підписали Меморандум про взаєморозуміння.

    Про це спікер Андрій Парубій повідомив у Тwitter.

    «Разом з Лаурою Болдріні підписали Меморандум між Верховною Радою та Палатою депутатів Італії», – написав він.

    За словами Парубія, він обговорив із Болдріні поглиблення співпраці і протистояння російським гібридним загрозам, а з головою Сенату Італії П’єтро Грассо – поглиблення міжпарламентської співпраці.

    Крім того, голова ВР разом із делегацією українських депутатів оглянув будинок Палати депутатів Італії. 

    Парубій перебуває в Італії з дводенним візитом.

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    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
    Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю

    Андрій Парубій Верховна Рада Італія Меморандум
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