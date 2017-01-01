Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
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Верховна Рада та Палата депутатів Італії домовилися про співпрацю
Парубій перебуває в Італії з дводенним візитомГолова Верховної Ради України Андрій Парубій та голова Палати депутатів Італії Лаура Болдріні підписали Меморандум про взаєморозуміння.
Про це спікер Андрій Парубій повідомив у Тwitter.
«Разом з Лаурою Болдріні підписали Меморандум між Верховною Радою та Палатою депутатів Італії», – написав він.
За словами Парубія, він обговорив із Болдріні поглиблення співпраці і протистояння російським гібридним загрозам, а з головою Сенату Італії П’єтро Грассо – поглиблення міжпарламентської співпраці.
Разом з Лаурою Болдріні @lauraboldrini підписали Меморандум між Верховної Радою @verkhovna_rada та Палатою Депутатів Італії @Montecitorio pic.twitter.com/WHTGojvIA3— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 червня 2017 р.
Крім того, голова ВР разом із делегацією українських депутатів оглянув будинок Палати депутатів Італії.
Парубій перебуває в Італії з дводенним візитом.