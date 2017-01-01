Голову НКРЕКП Вовка викликали в Раду

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Голова Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк.

12 квітня в парламенті також чекають на голову Антимонопольного комітету

Верховна Рада України планує у середу, 12 квітня, заслухати голову Національної комісії державного регулювання енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка. Про це повідомив на засіданні погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, Дмитра Вовка запросили до ВР на 12:30.

Нагадаю, минулого тижня народні депутати підтримали рішення щодо заслуховування голови Національної комісії державного регулювання енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка, а також голів Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, Національного агентства із запобігання корупції Наталії Корчак і Фонду державного майна Ігоря Білоуса.

Раніше «Главком» повідомляв, що 5 квітня Верховна Рада заслухала голову Національного агентства із запобігання корупції Наталію Корчак.