Голову НКРЕКП Вовка викликали в Раду
- Сьогодні, 13:01
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12 квітня в парламенті також чекають на голову Антимонопольного комітету
Верховна Рада України планує у середу, 12 квітня, заслухати голову Національної комісії державного регулювання енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка. Про це повідомив на засіданні погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій.
За його словами, Дмитра Вовка запросили до ВР на 12:30.
Нагадаю, минулого тижня народні депутати підтримали рішення щодо заслуховування голови Національної комісії державного регулювання енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка, а також голів Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, Національного агентства із запобігання корупції Наталії Корчак і Фонду державного майна Ігоря Білоуса.
Раніше «Главком» повідомляв, що 5 квітня Верховна Рада заслухала голову Національного агентства із запобігання корупції Наталію Корчак.