Верховній Раді пропонують звільнити міністра соцполітики

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Міністр соціальної політики Андрій Рева

Відповідну пропозицію внесено до Ради у вівторок, 11 квітня

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Андрія Реви з посади міністра соціальної політики України.

Відповідну пропозицію внесено до Ради у вівторок, 11 квітня.

Автором ініціативи значиться народний депутат Юрій Павленко. Тексту самої постанови наразі немає на сайті парламенту.

Причини, чому саме Реву хочуть відправити у відставку, не зазначається.

Як повідомляв «Главком», віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко анонсував з 1 травня перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.

«Тобто для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована», - наголосив Розенко.

Також міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомляв, що український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.

Нагадаємо, згідно з опублікованим текстом меморандуму між МВФ та Україною, пенсійна реформа, яку необхідно прийняти до кінця травня 2017 року, має вступити в силу з 1 січня 2018 року.

Реформа повинна включати в себе новий перелік варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку в порівнянні з нині існуючими, пропонуючи громадянину вибір терміну та умов виходу на пенсію, який залежить від загального трудового стажу. Крім того, необхідно ввести додаткові пенсійні виплати для стимулювання більш тривалої зайнятості громадян та більш пізнього виходу на пенсію.