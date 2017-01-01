Верховний суд дав Шокіну надію сісти у крісло Луценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Шокін

Колишній генпрокурор вважає, що його звільнили під психологічним тиском і за політичними мотивами

Верховний суд України відкрив провадження у справі за позовом колишнього Генпрокурора Віктора Шокіна до президента Петра Порошенка і Верховної Ради України про визнання незаконними та скасування рішень.

Як стало відомо «Главкому», відповідну ухвалу винесено 10 травня.

Шокін просить Феміду переглянути рішення Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року, який його позов залишив без розгляду.

Всі претензії у колишнього Генерального прокурора стосуються, на його думку, незаконної постанови ВР від 29 березня 2016 року №1040-VIII «Про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади генерального прокурора України». Також він добивається визнати незаконним і скасувати указ президента України від 3 квітня 2016 року №124/2016 «Про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України» зі змінами, внесеними згідно з указом президента №269/2016 від 23 червня 2016 року.

Серед аргументів Шокіна: парламент відправив у відставку без дотримання принципу особистої участі народних депутатів; в президенсткому указі відсутні посилання на підставу його звільнення з посади Генерального прокурора України; заява про звільнення з посади була подана під психологічним тиском, а саме звільнення відбулось за політичними мотивами, а не за власним бажанням.

Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.

Натомість Вищий адмінсуд вважає, що Шокін не навів жодних доводів про вчинення на нього психологічного тиску та поважності пропуску подачі заяви до суду (про не персональне голосування нардепів за своє звільнення Шокін дізнався зі ЗМІ у грудні 2016 року - «Главком»).

Наразі Верховний суд України витребував матеріали справи з Вищого адміністративного суду України.

Як відомо, Віктор Шокін очолював Генеральну прокуратуру України з лютого 2015 року до квітня 2016 року. За час роботи на займаній посаді неодноразово піддавався критиці через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо