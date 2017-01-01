Верховний суд РФ ліквідував «Свідків Єгови»
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Суд визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією
Верховний суд РФ визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території Росії. Таким чином було задоволено позовні вимоги мін'юсту РФ.
У рішенні суд вказав про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень «Свідків Єгови» на території РФ. Майно організації суд забрав в дохід держави РФ.
У четвер суддя Юрій Іваненко оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст якого буде виданий сторонам на руки протягом п'яти діб.
У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційну інстанцію Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.
Поки рішення суду не вступило в законну силу. Якщо організація все ж оскаржить його, то в силу воно вступить з моменту оголошення апеляційного постанови. В іншому випадку - через 30 діб.
Джерело: ТАСС