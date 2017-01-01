Верховний суд РФ ліквідував «Свідків Єгови»

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«Свідки Єгови»

Суд визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією

Верховний суд РФ визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території Росії. Таким чином було задоволено позовні вимоги мін'юсту РФ.

У рішенні суд вказав про негайне припинення діяльності всіх 395 відділень «Свідків Єгови» на території РФ. Майно організації суд забрав в дохід держави РФ.

У четвер суддя Юрій Іваненко оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст якого буде виданий сторонам на руки протягом п'яти діб.

У самій організації вже заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційну інстанцію Верховного суду РФ. Представник організації зазначив, що вони мають намір дійти до ЄСПЛ, якщо апеляційна інстанція не скасує рішення.

Поки рішення суду не вступило в законну силу. Якщо організація все ж оскаржить його, то в силу воно вступить з моменту оголошення апеляційного постанови. В іншому випадку - через 30 діб.

Джерело: ТАСС