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    Верховний суд України проти запровадження смертної кари

    • Сьогодні, 17:41
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    Україна відмовилася від такої міри покарання.
    Фото: Голосно
    Україна відмовилася від такої міри покарання.

    У суді пояснили, що таке покарання не відповідає Конституції

     У Верховному суді України вважають недоцільним запровадження смертної кари. Про це сказав на брифінгу голова ВСУ Ярослав Романюк.

    «Така міра покарання не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми у Верховному суді поділяємо такий підхід. І вважаємо, що запровадження такої міри покарання було би кроком назад, а не кроком вперед. Ми, все-таки, рухаємося в Європу. Європа такої міри покарання не сповідує», — наголосив Романюк.

    Разом з тим, за словами голови ВСУ, час від часу лунають в українському суспільстві заклики щодо запровадження смертної кари.

    Він пояснив, що є рішення Конституційного суду України, який наголосив, що таке покарання не відповідає нашій Конституції.

    За словами Романюка, Україна, як учасник Європейської конвенції захисту прав людини, взяла на себе зобов’язання слідувати їй, і свого часу відмовилася від такої міри покарання.

    Джерело: УНН

    суд смертна кара
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