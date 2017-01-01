Верховний суд України проти запровадження смертної кари

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Фото: Голосно Україна відмовилася від такої міри покарання.

У суді пояснили, що таке покарання не відповідає Конституції

У Верховному суді України вважають недоцільним запровадження смертної кари. Про це сказав на брифінгу голова ВСУ Ярослав Романюк.

«Така міра покарання не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми у Верховному суді поділяємо такий підхід. І вважаємо, що запровадження такої міри покарання було би кроком назад, а не кроком вперед. Ми, все-таки, рухаємося в Європу. Європа такої міри покарання не сповідує», — наголосив Романюк.

Разом з тим, за словами голови ВСУ, час від часу лунають в українському суспільстві заклики щодо запровадження смертної кари.

Він пояснив, що є рішення Конституційного суду України, який наголосив, що таке покарання не відповідає нашій Конституції.

За словами Романюка, Україна, як учасник Європейської конвенції захисту прав людини, взяла на себе зобов’язання слідувати їй, і свого часу відмовилася від такої міри покарання.

Джерело: УНН