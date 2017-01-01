Весь наступний тиждень вулиці Києва охоронятимуть 16 тис. правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВС прогнозує, що 9 травня у заходах візьмуть участь близько 20 тисяч осіб

В столиці 7-14 травня близько 16 тис. правоохоронців залучать до охорони громадського порядку. Зокрема, під час пам'ятних заходів на честь 9 травня чергуватимуть приблизно 4 тис. представників Нацполіції та Нацгвардії. Про це повідомив перший заступник голови МВД Сергій Яровий, передає «Урядовий портал».

За словами Ярового, МВС прогнозує, що 9 травня у заходах візьмуть участь близько 20 тисяч осіб.

Підкреслено, що усі підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій переведено у посилений режим несення служби до 14 травня включно. Для координації всіх сил та засобів працюватимуть ситуаційні центри.

«Робота ситуаційних центрів у цей період покаже нашу готовність до оперативних та злагоджених дій у тих чи інших ситуаціях. Близько 16 тисяч правоохоронців буде задіяно в заходах безпеки з 7 по 14 травня, у тому числі стежитимуть за правопорядком під час проведення Євробачення-2017. Кожен ыз них має розуміти свою роль у вирішенні кризових ситуацій, що можуть виникнути. Злагодженість у роботі правоохоронних органів – гарантія безпеки наших громадян і гостей Києва», - зазначив Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронні органи насамперед орієнтовані на превентивні заходи: «Ми виявляємо для себе дві найбільші загрози – загрози терористичного характеру і загрози провокацій, які можуть привести до протиправних дій, масових порушень громадського порядку або хуліганських проявів. Поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації».

Як повідомлялось, Національна поліція України підготувала пам'ятки про заборону використання будь-якої комуністичної символіки і так званих «гергієвських стрічок», котрі буде розміщено в місцях проведення масових заходів 8-9 травня.