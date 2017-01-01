Весь світ сміється над заявами РФ про зброю в шахтах - Клімкін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС зазначив, що світ розуміє, «з чим має справу»

Заяви представників Росії в Гаазі про те, що бойовики на Донбасі воюють зі зброєю, знайденою в шахтах, викликають сміх в усьому світі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жан-Жаком Еро.

«Коли російські представники в Гаазі офіційно, я підкреслюю, офіційно кажуть про те, що всі ці сотні танків, сотні броньованих машин, нескінченна кількість артилерії, «градів» і всього іншого просто знайдено в шахтах, із чого сміється весь світ, але це, звичайно, недобрий сміх, ми розуміємо, з чим маємо справу», - зазначив Клімкін.

Як відомо, 6 березня Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом України до Росії.

Україна у Гаазі обвинувачує Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій - Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Сьогодні прес-секретар Путіна заявив, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН за позовом України.