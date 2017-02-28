Весна прийшла в Україну з теплом: сьогодні вдень до +17

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Перший день весни

Сьогодні суттєвих опадів не очікується, лише в західних областях пройдуть дощі

1 березня – в перший день весни - в Україні температура повітря підвищиться і становитиме вдень 10-15 градусів тепла, місцями до 12-17, на сході 5-9 градусів тепла.

Суттєвих опадів не очікується, лише в західних областях пройдуть дощі, повідомляє Оpogode.ua.

У західній частині очікується волога дощова погода. Температура повітря вночі 1-5 тепла, вдень 10-15, місцями до 17 градусів тепла.

У північних областях – без опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 3 тепла - 1 морозу, вдень 5-9 градусів тепла.

У центральній частині – без опадів. Температура повітря вночі 1-5 тепла, вдень 8-13 градусів тепла.

У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 2-6 градусів тепла, вдень 10-17 градусів тепла.

У Києві 1 березня опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 12-14 градусів тепла.

Вітер в Україні південний, 5-12 м/с.