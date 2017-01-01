Весняна повінь: рятувальники назвали райони підтоплень

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Рівень води у річках місцями підніметься більше, ніж на метр

27-28 лютого на рiчках басейну Прип'ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3-0,7м над рiвнями. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та часткове пiдтоплення сільськогосподарських угiдь. Подальше руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд,при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



Також 27 лютого очiкується продовження розвитку весняної повенi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями:

- на дiлянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,3-1,3 м, на дiлянцi Залiщики-початок Днiстровського водосховища послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, можливе утворення заторiв льоду з додатковим пiдйомом бiля Заліщикiв на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванець 2,0-4,0 м;

- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3-1,0 м, бiля с.Лiтовиж на 1,0-1,5 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

- на річках басейну Прип’яті в межах (Волинської, Рівненської обл.) на 0,3-1,0 м, руйнування льодового покриву, місцями вихід води на заплаву, затоплення сільгоспугідь.

В першiй половинi доби 27 лютого на Днiстрi бiля м.Залiщикiв (Тернопiльська обл.) очiкується проходження паводкової хвилi водопiлля висотою 480-510 см над нулем поста (рiвень води на 08 год. 26 лютого становить 461 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 750-850 м3/с.