Ветерани АТО під стінами парламенту вимагали від нардепа Рибалки скласти мандат

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Нардеп Сергій Рибалка

Як кажуть активісти, нардеп розгорнув масштабну кампанію з дискредитації та блокування магазинів компанії АТБ

Під стінами Верховної Ради України сотні активістів, воїнів добровольчих батальйонів, ветеранів АТО вимагали відставки народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки. Мітингувальники обурені спробами нардепа здійснити рейдерське захоплення та знищення найбільшої в країні торговельної мережі АТБ.

Як кажуть активісти, нардеп розгорнув масштабну кампанію з дискредитації та блокування магазинів компанії просто у партійних штабах радикальної партії, використовуючи для поширення наклепницької інформації про АТБ парламентську трибуну та обманутих українських патріотів.

«Таким народним депутатам не місце у Верховній Раді. Ми хочемо сказати Рибалці про те, щоб він склав депутатський мандат. Ми своїх друзів не покинемо в біді. У 2014-му році саме мережа АТБ дуже серйозно допомагала нам в озброєнні, допомагали прицілами, тепловізорами, приладами нічного бачення тощо», - каже один з учасників акції під стінами ВР, ветеран АТО Олег Кравець.

Під час мітингу на великому екрані під ВР був продемонстрований фільм-розслідування журналіста Олексія Станчевського «Перевертань з мандатом», у якому група розслідувачів та громадських активістів викрила чергову спробу дискредитації мережі АТБ, яка готувалася саме в офісі Радикальної партії.

Авторам фільму прямо в партійному офісі радикалів вдалося записати велике інтерв’ю з екс-бійцем добровольчого батальйону «Свята Марія» Михайлом Помогайбом, у якому ветеран АТО розповів про план із закриття мережі АТБ, який він отримав особисто від Сергія Рибалки, а також про те, що за одну силову акцію з блокування магазинів АТБ Сергій Рибалка платив понад 100 000 доларів. Михайло Помогайбо показав журналістам і велику кількість агітаційної продукції наклепницького змісту, якою учасники майбутніх акцій з блокування АТБ мали заклеїти 10 магазинів компанії в різних містах країни.

Для того, або переконати ветеранів АТО в доцільності блокування АТБ голова парламентського комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності розповідав їм неправдиву інформацію про те, що АТБ начебто веде торгівлю в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

Подібні звинувачення вже неодноразово заперечували українські правоохоронці – ГПУ та СБУ.