Ветерани АТО закликають припинити діяльність російських лотерейних компаній в Україні

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Лотерейний бізнес

Необхідно виробити нові ліцензійні умови ведення лотерейного бізнесу, заявляють експерти

З метою наповнення державного бюджету України та недопущення фінансування армії країни агресора в умовах військового протистояння необхідно виробити нові ліцензійні умови ведення лотерейного бізнесу. Про це йдеться в матеріалі Еспресо.

Керівництво Міністерства фінансів України та Кабінету міністрів України навмисно зберігає ринок в тіні, створюючи квітучі умови для бізнесу країни-агресора, прибуток від якого напряму йде на фінансування армії, розповідає ветеран АТО Олег Кудіс.

«Не тільки по Києву, судячи, я отак от лікуюсь останні 2 роки, я їжджу по Україні, по лікарнях, я в кожному місті Україні бачу таку тенденцію, дуже багато, можна деколи на одній зупинці не знайти магазина, а будуть одні гральні апарати. Мені здається, їх більше стало, може, я раніше не помічав, але зараз, мені здається, їх дуже багато стало, всі різнокольорові. Взагалі ліцензування вони повинні були давно пройти, оці всі компанії, не тільки російські, притому що, якщо не помиляюсь, у нас проти російських компаній санкції, і воно одне одному перечить, ну взагалі, як на мене. Мені здається це ще за Януковича почалось, і теперішніми можновладцями прикривається. Міністерство фінансів, в особі міністра Данилюка, тримають мільярди в тіні, і ті гроші ідуть країні-агресору. Ми з Росією воюємо, а виходить, що одні воюють, а інші несуть гроші на патрони, така моя думка», - сказав Кудіс.

Політолог Олег Саакян зазначив: «По-перше, є лотерейний бізнес, який є легальним, і на якому ми можемо в дійсності бачити, що присутній російський капітал, і це може обурювати, і повинно обурювати. З іншого боку, є площина незаконного грального бізнесу, який на сьогодні «кришується», і в зони якого не діють ті інструменти, які повинні бути для його закриття і ліквідації самої можливості. Всі ці автомати продукують велику кількість «кешу», «чорного кешу», який може використовуватися в будь-якому напрямі, в тому числі і політичними елітами».