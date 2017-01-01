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    Виборча кампанія стартує в територіальних громадах 19 областей (СПИСОК)

    • Сьогодні, 10:15
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    Вибори в Україні
    Вибори в Україні

    Місцеві вибори відбудуться в 47 об’єднаних територіальних громадах

    В Україні сьогодні стартує виборчий процес у 47 ОТГ із 19 областей України.

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

    «Вибори відбудуться 30 квітня», - зазначив він.

    Зубко висловив упевненість, ці чергові 47 громад мають усі підстави стати успішними завдяки децентралізації.

    Виборчі кампанії стартують тут:

    Вінницька область:

    1. Якушинецька сільська ОТГ

    2. Кунківська сільська ОТГ

    3. Мурафська сільська ОТГ

    Волинська область:

    1. Колодяжненська сільська ОТГ

    2. Заборольська сільська ОТГ

    3. Вишнівська сільська ОТГ

    4. Забродівська сільська ОТГ

    5. Самарівська сільська ОТГ

    Донецька область:

    1. Сіверська міська ОТГ

    Закарпатська область:

    1. Іршавська міська ОТГ

    2. Перечинська міська ОТГ

    Запорізька область:

    1. Великобілозерська сільська ОТГ

    2. Павлівська сільська ОТГ

    3. Гуляйпільська міська ОТГ

    4. Широківська сільська ОТГ

    5. Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ

    6. Водянська сільська ОТГ

    7. Оріхівська міська ОТГ

    8. Чернігівська селищна ОТГ

    Івано-Франківська область:

    1. Олешанська сільська ОТГ

    Кіровоградська:

    1. Великосеверинівська сільська ОТГ

    2. Ганнівська сільська ОТГ

    Львівська область:

    1. Великолюбінська селищна ОТГ

    2. Магерівська селищна ОТГ

    3. Розвадівська сільська ОТГ

    Луганська область:

    1. Троїцька селищна ОТГ

    Миколаївська область:

    1. Дорошівська сільська ОТГ

    Одеська область:

    1. Яськівська сільська ОТГ

    Полтавська область:

    1. Великобагачанська селищна ОТГ

    2. Рокитянська сільська ОТГ

    Рівненська область:

    1. Бокіймівська сільська ОТГ

    Сумська область:

    1. Бочечківська сільська ОТГ

    2. Краснопільська селищна ОТГ

    3. Кролевецька міська ОТГ

    4. Вільшанська сільська ОТГ

    Харківська область:

    1. Нововодолазька селищна ОТГ

    Херсонська область:

    1. Горностаївська селищна ОТГ

    2. Виноградівська сільська ОТГ

    Черкаська область:

    1. Степанецька сільська ОТГ

    2. Селищенська сільська ОТГ

    3. Ротмістрівська сільська ОТГ

    4. Шполянська міська ОТГ

    Чернівецька область:

    1. Конятинська сільська ОТГ

    2. Селятинська сільська ОТГ

    Чернігівська область:

    1. Комарівська сільська ОТГ

    2. Козелецька селищна ОТГ

    3. Менська міська ОТГ

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