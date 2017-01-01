Виборча кампанія стартує в територіальних громадах 19 областей (СПИСОК)
- Сьогодні, 10:15
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Місцеві вибори відбудуться в 47 об’єднаних територіальних громадах
В Україні сьогодні стартує виборчий процес у 47 ОТГ із 19 областей України.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.
«Вибори відбудуться 30 квітня», - зазначив він.
Зубко висловив упевненість, ці чергові 47 громад мають усі підстави стати успішними завдяки децентралізації.
Виборчі кампанії стартують тут:
Вінницька область:
1. Якушинецька сільська ОТГ
2. Кунківська сільська ОТГ
3. Мурафська сільська ОТГ
Волинська область:
1. Колодяжненська сільська ОТГ
2. Заборольська сільська ОТГ
3. Вишнівська сільська ОТГ
4. Забродівська сільська ОТГ
5. Самарівська сільська ОТГ
Донецька область:
1. Сіверська міська ОТГ
Закарпатська область:
1. Іршавська міська ОТГ
2. Перечинська міська ОТГ
Запорізька область:
1. Великобілозерська сільська ОТГ
2. Павлівська сільська ОТГ
3. Гуляйпільська міська ОТГ
4. Широківська сільська ОТГ
5. Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ
6. Водянська сільська ОТГ
7. Оріхівська міська ОТГ
8. Чернігівська селищна ОТГ
Івано-Франківська область:
1. Олешанська сільська ОТГ
Кіровоградська:
1. Великосеверинівська сільська ОТГ
2. Ганнівська сільська ОТГ
Львівська область:
1. Великолюбінська селищна ОТГ
2. Магерівська селищна ОТГ
3. Розвадівська сільська ОТГ
Луганська область:
1. Троїцька селищна ОТГ
Миколаївська область:
1. Дорошівська сільська ОТГ
Одеська область:
1. Яськівська сільська ОТГ
Полтавська область:
1. Великобагачанська селищна ОТГ
2. Рокитянська сільська ОТГ
Рівненська область:
1. Бокіймівська сільська ОТГ
Сумська область:
1. Бочечківська сільська ОТГ
2. Краснопільська селищна ОТГ
3. Кролевецька міська ОТГ
4. Вільшанська сільська ОТГ
Харківська область:
1. Нововодолазька селищна ОТГ
Херсонська область:
1. Горностаївська селищна ОТГ
2. Виноградівська сільська ОТГ
Черкаська область:
1. Степанецька сільська ОТГ
2. Селищенська сільська ОТГ
3. Ротмістрівська сільська ОТГ
4. Шполянська міська ОТГ
Чернівецька область:
1. Конятинська сільська ОТГ
2. Селятинська сільська ОТГ
Чернігівська область:
1. Комарівська сільська ОТГ
2. Козелецька селищна ОТГ
3. Менська міська ОТГ