Виборчу кампанію Макрона атакували хакери пов’язані з Росією

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Фото: ВВС Спроби проникнути в цифрові носії були зафіксовані в грудні.

У штабі кандидата у президенти Франції підтвердили спробу проникнення

У виборчій кампанії кандидата на посаду президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що кампанія кандидата піддалась атакам хакерів, пов’язаних із Росією, передає «Главком» з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, керівник комп’ютерного підрозділу кампанії Макрона Муніра Махджоубі повідомив, що спроби проникнути в цифрові носії були зафіксовані в грудні.

Він підтвердив дані фірми із кібербезпеки Trend Micro, яка нарахувала 160 спроб електронного шпигунства за допомогою хакерської групи Pawn Storm, також відомої як Fancy Bear. Саме цю групу спецслужби США називали підрозділом розвідувальних служб Росії.

«Це серйозно, але нічого не було скомпрометовано», — зазначив при цьому Махджоубі.