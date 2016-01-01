Виборці обрали Трампа президентом: понад 270 голосів

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Підрахунок голосів виборців ще не завершений

Понад 270 членів колегії виборців проголосували 19 грудня за кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, забезпечивши його перемогу на виборах.

Про це повідомляє ВВС.

Підрахунок голосів виборців ще не завершений.

За даними New York Times, за Трампа проголосували 304 виборця з 306, які повинні були віддати йому голос згідно з волею виборців в своєму штаті.

За кандидата від демократів Гілларі Клінтон віддали голоси 166 осіб.

Чотири людини відмовилися проголосувати за неї.