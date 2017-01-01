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    Вибори нового голови Конституційного суду відбудуться 19 травня

    • Сьогодні, 17:53
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    Конституційний суд України
    Конституційний суд України

    Трирічний строк перебування Юрія Бауліна на посаді голови КСУ закінчився ще 19 березня

    Проведення виборів голови Конституційного суду України заплановане у КСУ на 19 травня цього року. Про це повідомило джерело у Конституційному суді, пише УНІАН.

    Трирічний строк перебування Юрія Бауліна на посаді голови КСУ закінчився ще 19 березня ц.р. Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі ст. 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду.

    Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

    Раніше четверо суддів Конституційного суду України звернулися з проханням до в.о. голови КСУ Бауліна визначити дату і час пленарного засідання КСУ для проведення виборів нового голови суду. Відповідний лист суддів Миколи Мельника, Сергія Саса, Ігоря Сліденка та Станіслава Шевчука був зареєстрований секретаріатом Конституційного суду 28 квітня.

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