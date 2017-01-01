  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибори президента Ірану: голосування завершено

    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка
    <span>Чинний президент Ірану Хассан Роугані опускає бюлетень</span>
    Чинний президент Ірану Хассан Роугані опускає бюлетень

    Попередні результати голосування на виборах президента Ірану мають оголосити у неділю

    В Ірані завершилося голосування на президентських виборах. Голосування було продовжене на 2 години через високу явку виборців.

    Головні претенденти – чинний президент Хасан Роугані, поміркований ісламіст, якого підтримують реформатори, і кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі, якого вважають ставлеником Корпусу вартових Ісламської революції і прихильником жорсткого курсу щодо Заходу.

    Попередні результати голосування мають оголосити у неділю.

    Якщо ніхто з кандидатів не отримає понад 50% голосів, то наступного тижня відбудеться другий тур виборів.

    Нинішні вибори президента - 12-ті в історії Ірану, після повалення монархії у результаті Ісламської революції 1979 року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Іран
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ