Вибори у Франції або згуртують, або поховають Євросоюз, - The Guardian

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Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня

Європейські чиновники і дипломати не вірять в те, що Франція - ключовий член ЄС - його покине

Залежно від того, переможе на французьких президентських виборах євроскептик чи проєвропеєць, вони можуть зруйнувати чи згуртувати Євросоюз, пише The Guardian.

Видання зазначає, що здебільшого європейські чиновники і дипломати не вірять в те, що Франція - ключовий член блоку - дійсно його покине (до чого схиляють своїх виборців Жан-Люк Меланшон і Марін Ле Пен).

«Набагато страшніше - і, судячи з усього, найімовірніше, якщо Париж повернеться до ЄС спиною. Євросоюз не переживе «Фрексіт», хоча шанси на такий результат малі», - йдеться у статті.

Як зазначається у матеріалі, перемога Еммануеля Макрона, проєвропейського центриста, дасть Франції можливість провести реформи, а ЄС - шанс відновитися. Опитування пророкують йому перемогу в другому турі виборів, однак проблема в тому, що він може туди не потрапити.

Суперники Макрона - лідер ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен і лівий радикал Жан-Люк Меланшон - обидва пропонували провести референдум про вихід Франції з ЄС. У Брюсселі не сильно переживають через це, бо ідею всенародного голосування з цього питання навряд чи підтримає французький парламент, а необхідність його схвалення прописана в конституції. Однак і без повноцінного «Фрексіта», президент-євроскептик у Франції створить ЄС великі проблеми.

В економічних програмах обох кандидатів, наприклад, закладено зростання державних витрат, що порушить правила ЄС щодо бюджетного дефіциту. Намір Ле Пен ввести податок на імпорт і низькооплачуваних мігрантів зі східної Європи несумісне з єдиним ринком. Обіцянки Меланшона накласти вето на угоди про вільну торгівлю і покінчити з незалежністю Європейського центрального банку стануть брюссельським прокляттям.

У підсумку саме «підривні» дії Ле Пен і Меланшона можуть підкосити ЄС в той момент, коли йому найбільше потрібний розвиток, - резюмує видання.

Як повідомляв «Главком», перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.