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    Вибори у Франції: Фійон заявив, що Крим – російська територія

    • Сьогодні, 11:27
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    <p>Фото:&nbsp;lefigaro.fr</p> <p>Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон</p>

    Фото: lefigaro.fr

    Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон

    Фійон пропонує організувати міжнародну конференцію щодо майбутнього Криму під егідою ООН і разом знайти рішення

    Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон вважає, що в ситуації з окупованим Кримом слід не забувати про право народів на самовизначення.

    Про це він заявив в інтерв’ю Le Figaro.

    «Ми повинні поважати два фундаментальних і суперечливих принципи: повагу до кордонів і міжнародного права і право на самовизначення», - заявив Фійон.

    За словами кандидата у президенти, Крим – це територія історично, культурно і лінгвістично російська.

    «Марно наполягати на тому, щоб Росія пішла з Криму, цього ніколи не трапиться», - зазначив Фійон.

    На його думку, єдиний шлях вийти з кризи – організувати міжнародну конференцію щодо майбутнього Криму під егідою ООН і разом знайти рішення.

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    Нагадаємо, інший кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен виступає за визнання окупованого Криму російським.

    Як відомо, за останніми опитуваннями Макрон – фаворит на виборах у Франції.

    Зокрема, позиції Марі Ле Пен послабилися на 2,5 пункта на фоні її заяв про призупинку імміграції у Францію, і наразі їй прогнозують 22,5% голосів.

    Фаворит гонки Макрон також понизився на два пункти і наразі йому прогнозують 23% голосів виборців у першому турі виборів.

    Лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меленшон, який за останні тижні значно покращив свій рейтинг, наразі претендує на 19% голосів.

    У той час як консервативний лідер Франсуа Фійон, оговтавшись від скандалу, претендує на 19,5%.

    Як повідомляв «Главком», перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.

     

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