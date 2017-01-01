Вибори у Франції: Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів

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Марін Ле Пен

Впевнену перемогу в столиці Франції святкує Еммануель Макрон

Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон отримав в Парижі 34,83% голосів, Фійон йде другим - у нього 26,45%. На третьому представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон, за якого проголосували 19,56% паризьких виборців.

Далі з 10,18% йде кандидат-соціаліст Бенуа Амон, а Марін Ле Пен, яка вочевидь виходить у другий тур виборів, лише п'ята з результатом 4,99%.

Відповідні дані випливають з офіційних результатів виборів у Франції.

Станом на 3:50 ранку загалом в країні підрахували 97,3% голосів виборців: лідер руху «Вперед» Макрон набирає 23,86% голосів, Ле Пен друга з результатом 21,44%.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, в першому турі виборів за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.

Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.