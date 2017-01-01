Вибори у Франції: Макрон вперше випередив Ле Пен

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Еммануель Макрон

Незалежний кандидат може стати переможцем першого туру виборів

У першому турі президентських виборів у Франції, згідно з даними соціологів, Еммануель Макрон може розраховувати на голоси 26% виборців, а Марін Ле Пен - на 25%, повідомляє DW.

Незалежний кандидат на президентських виборах у Франції Еммануель Макрон може стати переможцем першого туру виборів, який відбудеться 23 квітня 2017 року. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії BVA, оприлюднені у суботу, 25 березня.

Згідно з опитуванням, 26% французів мають намір у першому турі віддати свій голос за Макрона. Лідерка французької праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен може розраховувати на 25% голосів виборців. Як зазначає агентство Reuters, у результатах соціологічних досліджень Макрону вперше вдалось випередити Ле Пен.

За кандидата-консерватора Франсуа Фійона, який раніше вважався фаворитом президентської гонки, на тлі корупційного скандалу навколо нього збираються голосувати лише 17%, що позбавляє його шансів на вихід до другого туру. За представника «Лівої партії» Жана-Люка Меланшона збираються голосувати 14% виборців.

Згідно з опублікованими напередодні, 24 березня, результатами опитування компанії Odoxa, 43% французів досі не визначилися, за кого вони проголосують на президентських виборах. За прогнозами соціологів, у другому турі виборів Макрон має впевнено перемогти Ле Пен.