Вибори у Франції: підраховані всі бюлетені

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Вибори президента Франції пройшли 23 квітня

Колишній міністр економіки Франції, лідер партії «Вперед!» Еммануель Макрон на виборах у Франції отримав 24,01% голосів, а лідер праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен - 21,30%.

Про це повідомляє Le Figaro.

У Франції підрахували всі бюлетені, лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен опинилася на другому місці з результатом 21,30% Явка виборців склала 77,77% - в той час як в 2012 році вона була вищою - 80,42%.

Попередні екзит-поли бельгійських медіа показували схожі результати: Макрон - 24%, Ле Пен - 21% і Фійон - 21%.

Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.

Макрон та Ле Пен вже прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% підтримки.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

До слова, «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.