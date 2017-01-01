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    Вибори у Франції: згідно з опитуванням, Макрон лідирує в першому турі

    • Сьогодні, 10:59
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    Кандидат на посаду президента Франції Еммануель Макрон
    Кандидат на посаду президента Франції Еммануель Макрон

    Опитування: Макрон отримав би перемогу у першому турі 23 квітня, зі своїми 25% голосів

    Лідер партії «Вперед» та незалежний кандидат на посаду президента Франції Еммануель Макрон дещо втратив у рейтингу, однак він, як і раніше, лідирує у передвиборчих перегонах.

    Про це свідчать дані соцопитування Harris Interactive, повідомляє Reuters.

    «Макрон отримав би перемогу у першому турі 23 квітня, зі своїми 25% голосів опитуваних, а лідер ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен отримала б підтримку 24% виборців», - такі були результати опитування, проведеного 28-29 березня.

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    Як зазначається, обидва кандидати в президенти мають менші рейтинги порівняно з попереднім опитуванням за 23 березня, проте вони все ж виходять у другий тур.

    «Лівий» кандидат Жан-Люк Меланшон (17% голосів опитаних) майже наздоганяє кандидата від «республіканців» Франсуа Фійона (18%). Порівняно з останнім опитуванням Меланшон додав 3,5%, свідчать дані соцопитування.

    Повідомляється, що у другому турі виборів Макрон набере 62% проти 38% Ле Пен. Два тижні тому Макрон мав на три пункти більше.

    Раніше були опубліковані результати соцопитування Odoxa, згідно з яким Макрон так само може випередити свою суперницю Ле Пен у першому турі виборів.

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