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    Вибори у Нідерландах: екзит-поли повідомляють про перемогу партії прем'єра Рютте

    • Вчора, 22:40
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    <span>Прем'єр Нідерландів Марк Рютте</span>
    Прем'єр Нідерландів Марк Рютте

    За екзит-полом партія прем‘єр-міністра Марка Рютте одержить 31 парламентський мандат

    Два перші екзит-поли по завершенні голосування на парламентських виборах у Нідерландах засвідчили, що право-центристська партія прем‘єр-міністра Марка Рютте матиме найбільшу фракцію у законодавчому органі.

    За цим екзит-полом вона одержить 31 парламентський мандат. Крайня права Партія свободи популіста Герта Вілдерса, що вважається головним конкурентом Народної партії за свободу і демократію, одержує 19 парламентських мандатів. Також по 19 мандатів можуть одержати ще дві партії.

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    Явка виборців була надзвичайно високою. Телеканал NOS повідомив, що на дільниці прийшов 81% виборців. 5 років тому явка становила 75%.

    Організатори обладнали виборчі дільниці на вокзалах, що дозволило багатьом проголосувати дорогою на роботу і з роботи.

    Згідно з останніми опитуваннями перед виборами, лідерство у 4% на перегонах мала партія прем‘єр-міністра Марка Рютте.

    Вважається, що успіх Вілдерса на цих виборах може надихнути крайніх правих популістів перед президентськими виборами у Франції та парламентськими – у Німеччині цього року.

    Джерело: euronews.com

    вибори партії
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