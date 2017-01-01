Вибори у Нідерландах: екзит-поли повідомляють про перемогу партії прем'єра Рютте

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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте

За екзит-полом партія прем‘єр-міністра Марка Рютте одержить 31 парламентський мандат

Два перші екзит-поли по завершенні голосування на парламентських виборах у Нідерландах засвідчили, що право-центристська партія прем‘єр-міністра Марка Рютте матиме найбільшу фракцію у законодавчому органі.

За цим екзит-полом вона одержить 31 парламентський мандат. Крайня права Партія свободи популіста Герта Вілдерса, що вважається головним конкурентом Народної партії за свободу і демократію, одержує 19 парламентських мандатів. Також по 19 мандатів можуть одержати ще дві партії.

Явка виборців була надзвичайно високою. Телеканал NOS повідомив, що на дільниці прийшов 81% виборців. 5 років тому явка становила 75%.

Організатори обладнали виборчі дільниці на вокзалах, що дозволило багатьом проголосувати дорогою на роботу і з роботи.

Згідно з останніми опитуваннями перед виборами, лідерство у 4% на перегонах мала партія прем‘єр-міністра Марка Рютте.

Вважається, що успіх Вілдерса на цих виборах може надихнути крайніх правих популістів перед президентськими виборами у Франції та парламентськими – у Німеччині цього року.

Джерело: euronews.com