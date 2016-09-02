Вибори у Туркменістані: проголосувало 90,8% виборців

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На пост президента Туркменістану претендують 9 кандидатів, серед яких чинний глава держави Гурбангули Бердимухамедов

На виборах президента Туркменії станом на 16.00 за місцевим часом проголосували 90,8% виборців, передають російські ЗМІ.

За даними видання, найбільше виборців на проголосувало в Ахлаському велаяті (області) - 96,01%. У Ашхабаді - 93,94%, Марійскому велаяті - 93,74%, Балканському велаяті - 90,88%, Лебапському велаяті - 87,22% і Дашогзскому велаяті - 85,98% виборців взяли участь у голосуванні.

Всього на виборах президента Туркменії працюють 2587 виборчих дільниць, з них 39 - за кордоном. Голосування триватиме до 19:00 за місцевим часом.

Результати виборів стануть відомі через тиждень. Переможцем стане кандидат, який набере більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

На пост президента Туркменістану претендують 9 кандидатів, серед яких чинний глава держави Гурбангули Бердимухамедов.