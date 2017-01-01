Вибори в Нідерландах: у парламент вперше за понад 40 років пройшли 13 партій

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Парламент Нідерландів

Найбільше мандатів отримала партія нинішнього прем'єра Марка Рютте – 33 місця

У вівторок Виборча рада Нідерландів оприлюднила остаточні результати парламентських виборів.

Про це йдеться на сайті Виборчої ради.

Явка на виборах склала 81,9% і стала найвищою від 1986 року, коли у голосуванні на виборах до нижньої палати нідерландського парламенту взяли участь 85,82% виборців.

До нижньої палати парламенту, яка складається з 150 місць, пройшли 13 партій з 28, що брали участь у виборах. Це найвище число партій з 1972 року, коли до парламенту потрапили 14 партій.

Найбільше мандатів отримала партія нинішнього прем'єра Марка Рютте – «Народна партія за свободу і демократію» (VVD) – 33 місця. На другому місці правопопулісти – «Партія за свободу» Герта Вілдерса здобула 20 місць. Третє місце розділили християнсько-демократична партія CDA і партія D66, які отримали по 19 місць.

Зелені ліві GROENLINKS будуть представлені 14 депутатами, соціалісти – також 14-ма, Трудова партія отримала 9 місць.

Дві партії отримали по 5 місць, ще дві – по три, одна партія буде представлена чотирма депутатами.

Ультраправі радикали з партії «Форум за демократію» (FvD), відомі своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, отримали 2 місця.

«Главком» повідомляв, що президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію» на парламентських виборах і назвав це прикладом для демократій, як перемогти популізм.

Джерело: Еспресо ТВ