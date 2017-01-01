  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибори в Нідерландах: у парламент вперше за понад 40 років пройшли 13 партій

    • Сьогодні, 22:17
    • Розсилка
    Парламент Нідерландів
    Парламент Нідерландів

    Найбільше мандатів отримала партія нинішнього прем'єра Марка Рютте – 33 місця

    У вівторок Виборча рада Нідерландів оприлюднила остаточні результати парламентських виборів.

    Читайте також

    Про це йдеться на сайті Виборчої ради.

    Явка на виборах склала 81,9% і стала найвищою від 1986 року, коли у голосуванні на виборах до нижньої палати нідерландського парламенту взяли участь 85,82% виборців.

    До нижньої палати парламенту, яка складається з 150 місць, пройшли 13 партій з 28, що брали участь у виборах. Це найвище число партій з 1972 року, коли до парламенту потрапили 14 партій.

    Найбільше мандатів отримала партія нинішнього прем'єра Марка Рютте – «Народна партія за свободу і демократію» (VVD) – 33 місця. На другому місці правопопулісти – «Партія за свободу» Герта Вілдерса здобула 20 місць. Третє місце розділили християнсько-демократична партія CDA  і партія D66, які отримали по 19 місць.

    Зелені ліві GROENLINKS будуть представлені 14 депутатами, соціалісти – також 14-ма, Трудова партія отримала 9 місць.

    Дві партії отримали по 5 місць, ще дві – по три, одна партія буде представлена чотирма депутатами.

    Ультраправі радикали з партії «Форум за демократію» (FvD), відомі своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, отримали 2 місця.

    «Главком» повідомляв, що президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію» на парламентських виборах і назвав це прикладом для демократій, як перемогти популізм.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Читайте також
    вибори Нідерланди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ