Вибух автівки в Кропивницькому був імітуванням вбивства - прокуратура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцям вдалося запобігти вчиненню злочину, а осіб, що його готували, — затримати

Вибух автомобіля в Кропивницькому був імітуванням злочину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області..

«Прокуратура Кіровоградської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом підготовки до вчинення посягання на життя працівника правоохоронного органу, а саме одного з керівників Кропивницької установи виконання покарань №14», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідуванням було встановлено, що в особи, яка відбуває покарання в Кропивницькій УВП №14, виникли неприязні відносини з одним із керівників установи. У зв’язку з чим засуджений зажадав вбити вказаного представника адміністрації. Задля помсти він, не маючи можливості особисто вчинити злочин, залучив за винагороду до його реалізації ще одну особу. Вбивство мало відбутися шляхом підриву автомобіля за допомогою боєприпасів, а саме гранати Ф-1.

Однак правоохоронцям вдалося запобігти вчиненню злочину, а осіб, що його готували, — затримати.

Так, правоохоронцями було проведено контроль за вчиненням злочину у формі імітування його обстановки. Наразі організатора та співучасника затримано. Знаряддя злочину гранату Ф-1 вилучено.

Найближчим часом фігурантам провадження буде повідомлено про підозру за ч.1 ст.14, ст.348 (готування до вчинення посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, близько п’ятої години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією, на автомобілі «Нива», який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій, чоловік отримав тяжкі травми.

Згодом стало відомо, що авто, яке підірвали в Кропивницькому, належить оперуповноваженому СІЗО обласного центру.