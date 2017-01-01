Вибух біля бібліотеки в Петербурзі влаштував студент-хімік, — слідчі

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Зараз потерпілий перебуває в лікарні

Потерпілий в результаті вибуху у бібліотеки сам виготовив вибуховий пристрій. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

Слідчі встановили, що потерпілий 17-річний юнак є студентом першого курсу одного з університетів міста.

«Захоплюючись хімією, він, зокрема, виготовив саморобний вибуховий пристрій», — йдеться в повідомленні.

Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Слідчі планують допитати його, з дозволу лікарів, коли його стан здоров'я покращиться.

Співробітники правоохоронних органів вже провели обшук у нього вдома, під час якого вилучили предмети і документи, які мають відношення до розслідування.

Крім того, слідчі допитали його рідних і знайомих.

Нагадаємо, на Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.