Вибух біля бібліотеки в Петербурзі влаштував студент-хімік, — слідчі
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Зараз потерпілий перебуває в лікарніПотерпілий в результаті вибуху у бібліотеки сам виготовив вибуховий пристрій. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.
Слідчі встановили, що потерпілий 17-річний юнак є студентом першого курсу одного з університетів міста.
«Захоплюючись хімією, він, зокрема, виготовив саморобний вибуховий пристрій», — йдеться в повідомленні.
Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Слідчі планують допитати його, з дозволу лікарів, коли його стан здоров'я покращиться.
Співробітники правоохоронних органів вже провели обшук у нього вдома, під час якого вилучили предмети і документи, які мають відношення до розслідування.
Крім того, слідчі допитали його рідних і знайомих.
Нагадаємо, на Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.