  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух біля бібліотеки в Петербурзі влаштував студент-хімік, — слідчі

    • Сьогодні, 22:44
    • Розсилка

    Зараз потерпілий перебуває в лікарні

    Потерпілий в результаті вибуху у бібліотеки сам виготовив вибуховий пристрій. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

    Слідчі встановили, що потерпілий 17-річний юнак є студентом першого курсу одного з університетів міста.

    «Захоплюючись хімією, він, зокрема, виготовив саморобний вибуховий пристрій», — йдеться в повідомленні.

    Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Слідчі планують допитати його, з дозволу лікарів, коли його стан здоров'я покращиться.

    Співробітники правоохоронних органів вже провели обшук у нього вдома, під час якого вилучили предмети і документи, які мають відношення до розслідування.

    Крім того, слідчі допитали його рідних і знайомих.

    Нагадаємо, на Василівському острові в Петербурзі під час вибуху невідомого предмета постраждав студент.

    Читайте також
    вибух документи розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ