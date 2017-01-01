Вибух боєприпасів на Харківщині: Гройсман вилітає на місце події

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На місці події працює оперативний штаб

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилітає на місце надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні зранку отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом. На постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів. Зараз вилітаю на місце. Головне - забезпечити безпеку громадян», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Наразі жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.