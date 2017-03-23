Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині

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Наслідки пожежі на складі боєприпасів в Балаклеї

Що сталося в Балаклеї та чому зайнявся склад боєприпасів в Харківській обалсті

Сьогодні, 23 березня, на Харківщині стався потужний вибух – в невеличкому місті Балаклея зайнялися боєприпаси. Подія швидко набула статус надзвичайної. Мешканців почали евакуйовувати та навіть перекрили повітряний простір.

«Главком» зібрав найважливіші факти подій у Харківський області.

Що саме зайнялося у Балаклії

На Харківщині знаходиться три склади боєприпасів Міністерства оборони. Один з них – неподалік Балаклеї. Це невелике містечко з населенням, за даними «Вікіпедії», близько 30 тисяч мешканців. Інформації про розміри об’єкту немає. Проте ЗМІ повідомляли, що це найбільший склад в Україні.

За інформацією Головної військової прокуратури, в результаті вибуху детонувало ракетно-артилерійського озброєння – танкові та артилерійські снаряди калібром 125 та 152 мм.

Чому почалася пожежа

Єдиної версії причин пожежі поки що немає. Одна із версій – диверсія російських спецслужб. «За попередніми висновками, причиною пожежі на деяких майданчиках зберігання зброї було проведення диверсії», - таку заяву зробив міністр оборони Степан Полторак.

За фактом надзвичайної ситуації СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія». Про це повідомила речниця Служби безпеки Олена Гітлянська.

«Відкрите кримінальне провадження за статтею диверсія, тривають слідчі дії», - повідомила вона.

Також військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що перед тим, як стався перший вибух, над цим місцем чули гул безпілотного літального апарату.

Як локалізують пожежу

Рятувальники поки не можуть почати гасити пожежу через велику небезпеку. Проте на місці подій було утворено оперативний штаб, куди відправили карети швидкої допомоги, пожежні машини та іншу спеціальну техніку.

Матіос додав, що Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

Із Балаклеї та найближчих селищ рятувальники евакуювали близько 20 тисяч людей:

Які наслідки для міста

В результаті вибухів на артилерійських складах постраждала 54-річна жінка. Постраждалу із осколковим пораненням у скроню доставлено до місцевої лікарні. Вирішується питання про доставляння жінки до одного з медичних закладів Харкова.

Також повідомлялося, що ще двоє людей отримали поранення. «Двоє поранених, їх повезли в лікарню. Вік, тяжкість поранення - поки не знаємо. Уточнюємо», - сказали у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Які наслідки для ЗСУ

Як запевнили в Міністерстві оборони, пожежа в Балаклеї не матиме наслідків для боєздатності української армії. За словами Полторака, значна частина боєприпасів з початку проведення антитерористичної операції була розосереджена на інші об’єкти зберігання.

«Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, у тому числі у районі проведення антитерористичної операції. Кількість запасів боєприпасів та зброї є достатньою для виконання бойових завдань», - зазначив міністр.

Дані про Балаклею

Вибух у Балаклеї