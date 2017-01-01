Вибух газу на Хмельниччині: одна дитина загинула

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Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини

У місті Дунаївці Хмельницької області загинула дитина в результаті вибуху газового балона в квартирі. Ще одна дитина та доросла жінка доставлені в реанімацію.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«8 січня о 14:30 надійшло повідомлення про вибух газового балону з подальшим займанням у квартирі на 2 поверсі 5-поверхового будинку у місті Дунаївці. В результаті вибуху до реанімаційного відділення госпіталізовано 32-річну власницю квартири та 11-річну сусідську дівчинку», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

«Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири», — йдеться у повідомленні.

Наразі остаточна причина вибуху не відома.