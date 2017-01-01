Вибух на базі в Балаклії: пожежу намагаються загасити понад 300 рятувальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Балаклії стягують рятувальну техніку Фото із ссоцмереж

На місці події розгорнуто оперативний штаб

Наразі до ліквідації пожежі на базі зі зброєю у Харківській області залучено 329 рятувальників.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначають, що зараз через вибух боєприпасів на складі почалася евакуація населення з частини міста Балаклія та прилеглих сіл.

«Станом на 7 годину 23 березня на території військового складу спостерігаються вибух різної інтенсивності. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуаії та евакуації місцевого населення всього залучено 15 одиниць техніки, в тому числі 74 автобуси, 25 карет швидкої допомоги, 529 чоловік, в тому числі від ДСНС 329 чоловік особового складу та 55 од. тех.. На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації СвітличноюЮ.О., працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Тим часом користувачі соцмереж зазначають, що колона пожежників з боку міста Зміїв не може в'їхати в Балаклію.

Сьогодні о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, розпочалася пожежа.