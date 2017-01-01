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    Вибух на базі в Балаклії: пожежу намагаються загасити понад 300 рятувальників

    • Сьогодні, 08:26
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    <p>До Балаклії стягують рятувальну техніку</p> <p>Фото із ссоцмереж</p>

    До Балаклії стягують рятувальну техніку

    Фото із ссоцмереж

    На місці події розгорнуто оперативний штаб

    Наразі до ліквідації пожежі на базі зі зброєю у Харківській області залучено 329 рятувальників.

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    У відомстві зазначають, що зараз через вибух боєприпасів на складі почалася евакуація населення з частини міста Балаклія та прилеглих сіл. 

    «Станом на 7 годину 23 березня на території військового складу спостерігаються вибух різної інтенсивності. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуаії та евакуації місцевого населення всього залучено 15 одиниць техніки, в тому числі 74 автобуси, 25 карет швидкої допомоги, 529 чоловік, в тому числі від ДСНС 329 чоловік особового складу та 55 од. тех.. На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації СвітличноюЮ.О., працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г», - йдеться у повідомленні ДСНС.

    Тим часом користувачі соцмереж зазначають, що колона пожежників з боку міста Зміїв не може в'їхати в Балаклію.

    Сьогодні о 2:45 на окремих майданчиках бази озброєння, що розташована у місті Балаклея Харківської області, розпочалася пожежа. 

    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос зазначає, що база зі зброєю загорілася через диверсію
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