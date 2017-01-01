Вибух на шахті «Степова»: область виплатила сім’ям жертв майже 2 мільйони

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Шахта «Степова»

Адресну допомогу отримали постраждалі гірники та родини загиблих

Постраждалим від вибуху на шахті «Степова», а також сім’ям загиблих гурників уже виплатили адресну допомогу з обласної скарбниці.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«За словами т.в.о директора департаменту Віктора Степанюка, по 100 тисяч гривень виплатили 8 родинам загиблих, по 60 тисяч гривень – перерахували 9 важко пораненим гірникам, по 40 тисяч – 8 шахтарям середнього ступеня важкості, а також 6 легко пораненим – по 20 тисяч гривень», - зазначається в повідомленні.

Загальна сума для виплати одноразової адресної допомоги склала 1 мільйон 780 тисяч гривень.

Гроші виділили з обласного бюджету на сесії Львівської обласної ради 7 березня.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули. Всіх гірників на шахті «Степова» підняли на поверхню. Загалом після трагедії на шахті «Степова» на Львівщині госпіталізовано 23 шахтарі. Пізніше стало відомо, що всіх потерпілих на цій шахті перевозять на лікування до Львова.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогу сім’ям загиблих та потерпілих на Львівщині гірників.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.







