Вибух на шахті «Степова»: урядова комісія завтра обговорить розслідування

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Геннадій Зубко

У Кабміні хочуть розібратися «зсередини», що саме не спрацювало

Урядова комісія з розслідування причин аварії на шахті «Степова» збереться в понеділок, 6 березня.

Про це повідомив у Фейсбуці віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Мета - з'ясувати причини аварії, яка призвела до загибелі та поранення людей, зсередини отримати інформацію, що саме не спрацювало: інструкції з безпеки чи їх невиконання, забезпечення системами безпеки чи їх несправність. Гірничорудна справа важка, але повинна бути безпечною при виконанні інструкцій, дотримань технології, вчасно проведених з обладнанням регламентних робіт», - написав він.

За словами Зубка, зараз шахта працює, рятувальники також знаходяться у лаві.

Рішення про утворення Урядової комісії було ухвалено на засіданні уряду 3 березня 2017 року. Її очолив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».