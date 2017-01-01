Вибух на шахті «Степова»: відкрито кримінальне провадження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці трагедії триває рятувальна операція

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

«За даним фактом за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури Сокальським відділенням поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України ( порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Подальше досудове розслідування прокуратурою Львівської області доручено проводити слідчому управлінню Нацполіції у Львівській області», - зазначила вона.

Сарган додала, що створено групу слідчих з числа досвідчених працівників поліції та групу досвідчених процесуальних керівників. «Найближчим часом слідчими буде винесено постанови на призначення відповідних експертиз з метою встановлення дійсних обставин трагедії, причин та умов, що призвели до її виникнення, а також встановлення винних осіб», - написала вона.

На даний час на місці трагедії триває рятувальна операція.

Як повідомлялось, сьогодні о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За повідомленням прес-служби ГУ ДСНС України, під час вибуху загинуло вісім осіб, доля 24 гірників невідома. «На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло та шістьох гірників із травмами піднято на поверхню», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у своєму Facebook повідомив про 11 жертв вибуху.