Вибух на стадіоні Манчестера: 20 людей загинули, ще 100 постраждали

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У Манчестері під час концерту стався вибух

На стадіоні відбулися два вибухи під час концерту

Не менше 20 людей загинули при вибуху на стадіоні в Манчестері.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Також повідомляється, що постраждали не менше 100 осіб.

Поліція продовжує встановлювати подробиці інциденту.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.