Вибух на стадіоні Манчестера: 20 людей загинули, ще 100 постраждали

На стадіоні відбулися два вибухи під час концерту

Не менше 20 людей загинули при вибуху на стадіоні в Манчестері.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Також повідомляється, що постраждали не менше 100 осіб.

Поліція продовжує встановлювати подробиці інциденту.

UK Police: Dead and wounded in the explosion #Manchester pic.twitter.com/iVgiZV6Go1