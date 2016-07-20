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    Вибух на стадіоні Манчестера: 20 людей загинули, ще 100 постраждали

    • Сьогодні, 02:59
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    У Манчестері під час концерту стався вибух
    У Манчестері під час концерту стався вибух

    На стадіоні відбулися два вибухи під час концерту

    Не менше 20 людей загинули при вибуху на стадіоні в Манчестері.

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    Про це повідомляє телеканал NBC News.

    Також повідомляється, що постраждали не менше 100 осіб.

    Поліція продовжує встановлювати подробиці інциденту.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

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