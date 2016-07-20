Вибух на стадіоні Манчестера: 20 людей загинули, ще 100 постраждали
- Сьогодні, 02:59
-
Розсилка
У Манчестері під час концерту стався вибух
На стадіоні відбулися два вибухи під час концерту
Не менше 20 людей загинули при вибуху на стадіоні в Манчестері.
Читайте також
Про це повідомляє телеканал NBC News.
Також повідомляється, що постраждали не менше 100 осіб.
Поліція продовжує встановлювати подробиці інциденту.
UK Police: Dead and wounded in the explosion #Manchester pic.twitter.com/iVgiZV6Go1— Sorin Hadarau (@SorinHadarau) 22 травня 2017 р.
Footage after the #explosion at #ManchesterArena #Manchester #England #UK pic.twitter.com/wyhwkgmDN7— Sorin Hadarau (@SorinHadarau) 22 травня 2017 р.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.