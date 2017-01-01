Ірак: внаслідок теракту на весіллі 30 людей загинуло, ще 26 осіб поранено

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Місце вибуху

Вибухові пристрої привели в дію два терористи-смертники

Під час святкування весілля в Іраку в селі Хаджад сталося два вибухи, в результаті чого загинуло 30 осіб, ще 26 постраждали. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на джерела в службах безпеки і охорони здоров'я Іраку.

За попередньою інформацією, два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої. У ЗМІ пишуть, що терористів було четверо.

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне терористичне угрупування.

Місце події оточене службою безпеки, ведеться розслідування.

До слова, лідер терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді покинув польових командирів з бойовиками в іракському Мосулі і зараз переховується в пустелі.