Небо над Балаклією закрили в радіусі 40 км

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Небо над Балаклією Фото із соцмереж

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі на Харківщині

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, повідомляє прес-центр Міністерства на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 кілометрів від місця пожежі.

За словами Лавренюка, наразі Міністерство в межах своєї компетенції тримає ситуацію під контролем. Воно також перебуває на оперативному контакті з керівництвом ДСНС та Міністерством оборони.

Лавренюк також зауважив, що для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.