Вибух на заводі у Запоріжжі: чотири жертви

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Завод «Запоріжкокс»

Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи на заводі «Запоріжкокс»

Внаслідок вибуху на заводі «Запоріжкокс» у Запоріжжі загинуло чотири людини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста.

«На заводі стався вибух ємності з газом без горіння. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності. В результаті чого стався вибух. Загинуло чотири особи. Троє – на місці, одна – в кареті швидкої допомоги. Зараз ведеться огляд місця пригоди», – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.