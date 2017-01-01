  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух на заводі у Запоріжжі: чотири жертви

    • Сьогодні, 17:05
    • Розсилка
    <p>Завод &laquo;Запоріжкокс&raquo;</p>

    Завод «Запоріжкокс»

    Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи на заводі «Запоріжкокс»

    Внаслідок вибуху на заводі «Запоріжкокс» у Запоріжжі загинуло чотири людини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста.

    «На заводі стався вибух ємності з газом без горіння. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності. В результаті чого стався вибух. Загинуло чотири особи. Троє – на місці, одна – в кареті швидкої допомоги. Зараз ведеться огляд місця пригоди», – повідомили у прес-службі.

    Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.

    Читайте також
    Національна поліція України Запоріжжя вибух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ