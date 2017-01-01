Вибух на заводі у Запоріжжі: двох затриманих взяли під домашній арешт

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Місце трагедії на заводі «Запоріжкокс»

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя відпустив з-під арешту трьох затриманих щодо вибуху на комбінаті «Запоріжкокс»

Двом працівникам комбінату обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Третього, відповідального співробітника підрозділу ГУ ДСНС відпустили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, посадовці, які допустили підрядну бригаду до виконання ремонтних робіт, знаходяться під слідством. За фактом вибуху на території заводу «Запоріжкокс», який стався у четвер, 16 березня, поліцією відкрито кримінальне провадження.

Зараз вивчаються документи з техніки безпеки та встановлюються всі обставини трагедії.

«Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - інформує прес-служба поліції.

Нагадаємо, повідомлення про вибух на заводі надійшло в поліцію 16 березня о 15:15. Внаслідок вибуху загинуло чотири людини.

Джерело: УНН