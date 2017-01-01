В комітеті Ради з нацбезпеки допустили «російський слід» у вибухах на Харківщині

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Іван Вінник

Комітет поки не планує проведення позачергового засідання щодо вибуху у Балаклії

Російська Федерація - єдина країна, яка агресивно налаштована до України, тому не можна виключати її причетності до вибужу у Балаклії. Про це в коментарі РБК-Україна заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

«Коментувати слідство ще недоречно. З іншого боку, єдина країна в світі, яка агресивно ставиться до України зараз, це РФ. Якщо людина зрадник, то вона була кимось завербований. Хто міг його завербувати - ті ж країни, які можуть здійснити цю диверсію», - заявив Вінник.

За його словами, комітет з питань нацбезпеки поки не планував скликати позачергове засідання з-за подій на складі боєприпасів.

«Якщо будемо збиратися, то не в контексті того, хто винен і скільки диверсантів повинні бути покарані, а в контексті того, як нам відновити ті втрати, які ми зараз відчуваємо», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Анатолій Матіос повідомив, що можливою причиною вибуху в Балаклії могла бути диверсія.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.