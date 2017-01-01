Вибух у Брюсселі: під завалами будинку знайшли загиблого

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Фото: twitter.com/Anca Gurzu Вибух у Брюсселі

Раніше жертву вважали зниклою безвісти

Зникла після вибуху в житловому будинку в Брюсселі людина була знайдена загиблою під уламками.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на прокуратуру бельгійської столиці.

«Поліція поки не змогла впізнати загиблого», - йдеться в повідомленні.

Через вибух поранення отримали семеро людей, серед яких дворічна дитина та 15-річний підліток. За останніми даними, стан одного з постраждалих стабілізувався, хоча раніше оцінювавося медиками як критичний.

У мережі з'явилися нові відео з місця потужного вибуху в чотириповерховому будинку в Брюсселі.





Нагадаємо, вибух прогримів в районі Сен-Жиль, який знаходиться недалеко від історичного центру міста. Попередньою причиною називають витік побутового газу.