Вибух у Брюсселі: під завалами будинку знайшли загиблого
- Сьогодні, 08:46
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Фото: twitter.com/Anca Gurzu
Вибух у Брюсселі
Раніше жертву вважали зниклою безвісти
Зникла після вибуху в житловому будинку в Брюсселі людина була знайдена загиблою під уламками.
Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на прокуратуру бельгійської столиці.
«Поліція поки не змогла впізнати загиблого», - йдеться в повідомленні.
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Через вибух поранення отримали семеро людей, серед яких дворічна дитина та 15-річний підліток. За останніми даними, стан одного з постраждалих стабілізувався, хоча раніше оцінювавося медиками як критичний.
У мережі з'явилися нові відео з місця потужного вибуху в чотириповерховому будинку в Брюсселі.
Нагадаємо, вибух прогримів в районі Сен-Жиль, який знаходиться недалеко від історичного центру міста. Попередньою причиною називають витік побутового газу.