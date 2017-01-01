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    Вибух у Брюсселі: під завалами будинку знайшли загиблого

    • Сьогодні, 08:46
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    Вибух у Брюсселі
    Фото: twitter.com/Anca Gurzu
    Вибух у Брюсселі

    Раніше жертву вважали зниклою безвісти

    Зникла після вибуху в житловому будинку в Брюсселі людина була знайдена загиблою під уламками.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на прокуратуру бельгійської столиці.

    «Поліція поки не змогла впізнати загиблого», - йдеться в повідомленні.

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    Через вибух поранення отримали семеро людей, серед яких дворічна дитина та 15-річний підліток. За останніми даними, стан одного з постраждалих стабілізувався, хоча раніше оцінювавося медиками як критичний.

    У мережі з'явилися нові відео з місця потужного вибуху в чотириповерховому будинку в Брюсселі.


    Нагадаємо, вибух прогримів в районі Сен-Жиль, який знаходиться недалеко від історичного центру міста. Попередньою причиною називають витік побутового газу.

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