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    Вибух у Маріуполі: авто підірвали разом із правоохоронцем

    • Сьогодні, 10:20
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    <p>Вибух авто у Маріуполі</p> <p>Фото із соцмереж</p>

    Вибух авто у Маріуполі

    Фото із соцмереж

    У поліції розповіли подробиці вибуху машини в центрі Маріуполя

    Сьогодні в центрі Маріуполя стався вибух, в результаті якого загинув співробітних правоохоронних органів.

    Про це повідомив начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

    «Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автомобілю-співробітник правоохоронних органів загинув», - йдеться у повідомленні.

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції та СБУ на чолі з керівниками главку та рятувальна служба.

    Район оточено, правоохоронці забезпечують безпеку жителів.

    Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР». В Маріуполі та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

    Аброськін просить жителів з розумінням віднестись до заходів, що вживаються правоохоронними органами.

    Раніше повідомлялося, що в Маріуполі вибухнув автомобіль.

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