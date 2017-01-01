Вибух у Маріуполі: авто підірвали разом із правоохоронцем
- Сьогодні, 10:20
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Вибух авто у Маріуполі
Фото із соцмереж
У поліції розповіли подробиці вибуху машини в центрі Маріуполя
Сьогодні в центрі Маріуполя стався вибух, в результаті якого загинув співробітних правоохоронних органів.
Про це повідомив начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.
«Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автомобілю-співробітник правоохоронних органів загинув», - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції та СБУ на чолі з керівниками главку та рятувальна служба.
Район оточено, правоохоронці забезпечують безпеку жителів.
Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР». В Маріуполі та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.
Аброськін просить жителів з розумінням віднестись до заходів, що вживаються правоохоронними органами.
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі вибухнув автомобіль.