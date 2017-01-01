Вибух у Маріуполі: авто підірвали разом із правоохоронцем

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Вибух авто у Маріуполі Фото із соцмереж

У поліції розповіли подробиці вибуху машини в центрі Маріуполя

Сьогодні в центрі Маріуполя стався вибух, в результаті якого загинув співробітних правоохоронних органів.

Про це повідомив начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

«Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автомобілю-співробітник правоохоронних органів загинув», - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та СБУ на чолі з керівниками главку та рятувальна служба.

Район оточено, правоохоронці забезпечують безпеку жителів.

Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР». В Маріуполі та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

Аброськін просить жителів з розумінням віднестись до заходів, що вживаються правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі вибухнув автомобіль.